Trasy spacerowe do 10 km od Pruszkowa. Pomysły spędzenie czasu w weekend 22 - 23 października

Spacerem w okolicy Pruszkowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 10 km od Pruszkowa, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,95 km

Czas trwania spaceru: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podejść: 299 m

Suma zejść: 301 m

Hoffmanna poleca trasę spacerowiczom z Pruszkowa

z Dworca Centralnego przez Ogród Saski pod Sąd Najwyższy, na Krakowskie Przedmieście, następnie na Powązki

🌳 Trasa spacerowa: Przez forty i rezerwat Łosiowe Błota rekreacyjną trasą obrzeży Warszawy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,4 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podejść: 1 187 m

Suma zejść: 1 203 m