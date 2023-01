Styczeń 2023 w Pruszkowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2022

Przegląd grudnia 2022 w Pruszkowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sprawdź, pod jakim adresem znajduje się komenda, komisariat policji w Pruszkowie. Tutaj otrzymasz informacje o tym, czym się zajmują na co dzień. Dowiesz się także, w jakich sytuacjach niezwłocznie musisz zadzwonić na policję. Tu znajdziesz cenne informacje o tym.

Zima w Polsce to nie tylko narty czy sanki. Przygotowaliśmy dla Was listę 28 zimowych atrakcji turystycznych w Polsce. To niezwykłe miejsca, które warto odwiedzić, pomysły na spacery, atrakcje dla dzieci na każdą pogodę. Czemu warto odwiedzić Podhale w czasie Kumoterskiej Gońby, gdzie pojeździć na nartach tuż obok setki dinozaurów, albo gdzie można poczuć się w Polsce niczym w tropikach nawet w środku zimy? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych propozycji niezwykłych miejsc i fajnych zajęć na zimę znajdziecie poniżej. Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie TOP 28 atrakcji zimowych w Polsce na weekend, urlop czy ferie zimowe 2023.