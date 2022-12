Ścieżki rowerowe do 10 km od Pruszkowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Pruszkowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Pruszkowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 59,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 253 m

Suma zjazdów: 232 m

Roku poleca trasę mieszkańcom Pruszkowa

Wycieczka do Podkowy Leśnej - choć w planach był inny plan ale koleje polskie nas wykiwały co też widać na zdjęciu. Na szybko postanowiliśmy pojechać do Podkowy Leśnej. Start z dworca zachodniego - początkowa trasa prowadzi przy torach kolejowych aż za Pruszków - pożniej bocznymi drogami w miarę możliwości do Podkowy Leśnej. Powrót szlakiem czerwonym mniej więcej do Magdalenki - pożniej kierowaliśmy się w stronę Piaseczna zbaczając na Dawidy no i do Warszawy. Trasa łatwa bardziej przyjemna to część druga wycieczki czyli od Podkowy Leśnej do Warszawy

