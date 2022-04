Ścieżki rowerowe do 10 km od Pruszkowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Trasy rowerowe z Pruszkowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Pruszkowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w Pruszkowie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 17 kwietnia w Pruszkowie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Żoliborski objazd rowerowy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 121 m

Suma zjazdów: 128 m

Szymek84 poleca trasę mieszkańcom Pruszkowa

apraszamy na wycieczkę rowerową będącą częścią cyklu darmowych wycieczek i wykładów organizowanych przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych z okazji piątych urodzin naszego koła.