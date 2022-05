Ścieżki rowerowe do 10 km od Pruszkowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Pruszkowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 14 - 15 maja przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 10 km od Pruszkowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Pruszkowa przygotowaliśmy na weekend 14 - 15 maja.

Ścieżki rowerowe w okolicy Pruszkowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Pruszkowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 14 maja w Pruszkowie ma być 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Pruszkowie ma być 22°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Rowerzystom z Pruszkowa trasę poleca Szymek84 Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jack Wolfskin #podzielsięszlakiem - Warszawa trasa trudna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 177 m

Suma zjazdów: 177 m Trasę rowerową mieszkańcom Pruszkowa poleca JackWolfskinWarszawa Długa trasa w zróżnicowanym terenie.

Rozpoczynamy z Warszawskiego Bemowa i kierujemy się do w stronę tamtejszego Lasu, Po pokonaniu zielonej części Warszawy przejeżdżamy przez Mościska i wjeżdżamy wprost do Kampinosu. Jest to niezwykle urokliwe miejsce i pojedyncza wycieczka nie odda tego co kryje w sobie. Jakiś czas temu udało nam się spotkać łosia, ot stał i zajadał sobie coś w oddali. Po wzajemnej obserwacji oddaliliśmy się w swoich kierunkach. Zadbaliśmy o miejsce, gdzie będziecie mogli złapać oddech i zjeść ciepły posiłek.

Uwaga, w lub po dniach deszczowych tereny Kampinoskiego Parku Narodowego potrafią być podmokłe.

<h2> Trasa bierze udział w akcji Jack Wolfskin #podzielsięszlakiem </h2>

Przejedź wyznaczoną trasę i odbierz nagrodę - Wilczą Paczkę (ilość nagród jest ograniczona), w skład której wchodzą gadżety z limitowanej serii:<br />

• Kubek Jack Wolfskin w stylu retro<br />

• Zestaw ręcznie robionych pinów outdoorowych<br />

<b>Spiesz się, liczba paczek jest ograniczona!</b><br />

Aby zaliczyć trasę, nagraj ją w aplikacji Traseo lub zrób zdjęcia w wyznaczonych punktach kontrolnych i udostępnij trasę lub zdjęcia z tej trasy na FB i IG oznaczając Profile Jack Wolfskin Poland i podpisując je hasztagiem #podzielsięszlakiem lub przesyłając na adres mailowy: [email protected]<br /> Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Korona Warszawy: Kopiec PW, Kopa Cwila, Kazurka, Szczęśliwice, Moczydło, Starówka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,18 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 751 m Adr77 poleca trasę mieszkańcom Pruszkowa

Trasę rozpoczynamy na skrzyżowaniu Spacerowej i Bewederskiej. Kierujemy się ul. Gagarina do ul. Czerniakowskiej, którą przecinamy.

Jedziemy na wprost mijając Kopiec Powstania Warszawskiego po lewej stronie, następnie skręcamy w lewo ul. Grupy AK "Północ" i znów w lewo w Bartycką. Okrążamy tym samym cały kopiec.

Podjazd na Kopiec rozpoczynamy z parkingu vis a vis głównego wejścia na teren centrum handlowo-wystawowego "Bartycka".

Po dojechaniu do schodów prowadzących na szczyt zjeżdżamy z chodnika i podjeżdżamy dosyć wymagającą ścieżką wokół góry.

Z Kopca Powstania Warszawskiego (121 m.n.p.m.) zwanego także Górką na Bartyckiej lub Śmieciarą rozpościera się widok na całą Warszawę. Zjazd z Kopca proponuję ścieżką z lewej strony schodów.

Po zjechaniu na ul. Bartycką kierujemy się do Czerniakowskiej, wzdłuż której podążamy ścieżką rowerową aż do Witosa, gdzie skręcamy w prawo i jedziemy prosto do Sikorskiego, później Doliną Służewiecką.

Podjazd na Kopę Cwila (118 m.n.p.m) rozpoczynamy chodnikiem. Na sam szczyt dostajemy się utwardzoną ścieżką. Zjazd chodnikiem wokół górki.