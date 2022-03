Rowerem do 10 km od Pruszkowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Trasy rowerowe w okolicy Pruszkowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Pruszkowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 marca w Pruszkowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Pruszkowie ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bitew Warszawskich

Stopień trudności: 2

Dystans: 91,8 km

Czas trwania wyprawy: 414620 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 2 464 m

Suma zjazdów: 2 489 m

Trasę rowerową mieszkańcom Pruszkowa poleca RowerowyAtlasPolski.pl

Szlak Bitew.. Rowerowych.

Jest czerwony, a właściwie był, bo o rowerowym Szlaku Bitew Warszawskich już dawno wszyscy zapomnieli. Gdzieniegdzie można jeszcze znaleźć stare oznakowania, ale mogą one służyć jako pamiątka-symbol tego jak bardzo w Polsce brakuje planowania i utrzymania szlaków rowerowych.