Rowerem do 10 km od Pruszkowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Pruszkowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 10 km od Pruszkowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Pruszkowa proponujemy na weekend.

Rowerem w pobliżu Pruszkowa We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Pruszkowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Konstancin-Gassy-Karczew Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,48 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 226 m

Suma zjazdów: 215 m Roku poleca trasę mieszkańcom Pruszkowa Trasa z Warszawy przez Konstancin na festiwal w Gassy - przeprawa promem do Karczewa i powrót do Warszawy podobną trasą również z przeprawą przez Wisłę - godz. funkcjonowania promu podana na zdj.Warto też podjechać nad jezioro - rezerwat na Torfach

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wokół Wisły: Mokotów - Most Siekierkowski - prom Karczew-Gassy - Siekierki - Mokotów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 384 m

Suma zjazdów: 374 m Trasę dla rowerzystów z Pruszkowa poleca Adr77

Wycieczkę rozpoczynamy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Wincentego Witosa. Kierujemy się na północny wschód na Most Siekierkowski. Do Czerniakowskiej prowadzi ścieżka rowerowo-piesza, która następnie przechodzi w czysto rowerową. Przejeżdżamy przez most i zjeżdżamy w prawo od razu na Wał Miedzeszyński, po którym prowadzi piękna ścieżka rowerowa. Po niespełna 5,5 km niestety się kończy. Przez następny kilometr jedziemy drogą równoległą do głównej. Ruch samochodowy znikomy. Od ronda wjeżdżamy na drogę 801 i jedziemy nią aż 9 km trzymając się prawej krawędzi asfaltu. Uwaga ruch aut napawdę duży. To najmniej przyjemny odcinek trasy. Przez następne 3 km jedziemy szerokim, równym, asfaltowym poboczem.

Samochodów już mniej. Po prawej i lewej stronie drogi łąki. O skręcie w prawo na prom informuje nas stosowny znak. Do promu już tylko 1,5 km.

Przeprawa promowa przebiega bardzo sprawnie. Koszt to jedyne 5 zł za osobę i rower. Po drugiej stronie rzeki czeka nas równoległy do wału piękny, równiutki asfalt. Wymarzony odcinek trasy dla szosowców, których jest tu naprawdę sporo. Ruch samochodowy naprawdę znikomy. Przyjemna jazda trwa aż 7,5 km. Następnie jedziemy bitą drogą u podnóża wału lub samym wałem, po którym prowadzi wąska ścieżka. Po minięciu pierwszej piaskarni ścieżka zamienia się w asfaltową pieszo-rowerową. Po dojechaniu do drugiej jedziemy juz cały czas wałem aż do Mostu Siekierkowskiego. W większości jest tak kostka, która na ostatnim, około kilometrowym odcinku zamienia się w drogę bitą. Od mostu aż do mety prowadzi nas ścieżka rowerowa.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Podkowy Leśnej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 167 m

Suma zjazdów: 161 m Fotoimpresje poleca trasę mieszkańcom Pruszkowa

Dojechałem pociągiem do przystanku Ursus Niedźwiadek, Mogłem do Pruszkowa ale tylko do Niedźwiadka obowiązuję mój bilet trzydziestodniowy a przecież nie będę płacił za przejechanie raptem 2 przystanków . W Pruszkowie spotkałem się z Leonardem i dalej już pojechaliśmy razem przez Brwinów do Podkowy Leśnej i do Żółwina. Do domu wróciłem na rowerze bez korzystania z usług KM lub SKM.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pruszkowa

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bitew Warszawskich Stopień trudności: 2.0

Dystans: 91,8 km

Czas trwania wyprawy: 414620 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 2 464 m

Suma zjazdów: 2 489 m RowerowyAtlasPolski.pl poleca trasę rowerzystom z Pruszkowa

Szlak Bitew.. Rowerowych. Jest czerwony, a właściwie był, bo o rowerowym Szlaku Bitew Warszawskich już dawno wszyscy zapomnieli. Gdzieniegdzie można jeszcze znaleźć stare oznakowania, ale mogą one służyć jako pamiątka-symbol tego jak bardzo w Polsce brakuje planowania i utrzymania szlaków rowerowych.

Mam świadomość, że Szlak Bitew Warszawskich jest jednym z setek przykładów w naszym kraju tego jak wykorzystujemy pieniądze, a potem je po prostu.. marnujemy. Dzisiaj trudno nawet znaleźć tego kto za owy szlak odpowiada.. a szkoda, bo jest bardzo ciekawy krajobrazowo i historycznie. Trudno też ustalić pewny przebieg tego szlaku. Najbardziej prawdopodobną trasę przedstawia na swojej stronie PTTK, ale już na początku jest zagwozdka. Szlak ma przebiegać przez Most Łazienkowski.. po którym do tej pory nie można było jeździć na rowerze. Specjalna kładka-ścieżka właśnie powstaje i będzie oddana do użytku za kilka miesięcy (lato 2017). Trudno zatem pojąć co mieli autorzy tego pomysłu na myśli..

Dla potrzeb tego opisu przyjąłem, że kładka już istnieje…

Podobnie jest z okolicami Trasy Siekierkowskiej. Kiedy powstawał szlak, trasa, a wzdłuż niej ścieżka, były dopiero w planach. Dzisiaj nie ma potrzeby przejazdu nieciekawym fragmentem Wawra. Lepiej skrócić ten przejazd i szybko wydostać się z miasta.

🚲 Trasa rowerowa: Warszawa-Toruń Wiślana Trasa Rowerowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 246,76 km

Czas trwania wyprawy: 52 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 967 m

Suma zjazdów: 2 045 m Rower poleca trasę mieszkańcom Pruszkowa

Ta trasa to czwarty etap naszej wycieczki od źródeł do ujścia Wisły. Taki nasz pomysł na majówkę dla czterdziestolatków bez pośpiechu i w zgodzie z naturą. Poruszaliśmy się wyznaczonymi szlakami rowerowymi, w Warszawie Szlakiem Wisły i dalej Kampinoskim Szlakiem Rowerowym oraz drogą nr 575 od miejscowości Piaski Duchowne do Ład. Nocleg w Ładach bez wcześniejszej rezerwacji znajdują się tam 3 gospodarstwa agroturystyczne. W Warszawie zaczęliśmy od dworca Warszawa Wschodnia tam dojechaliśmy pociągiem z Częstochowy. Po drodze odwiedziliśmy Stare Miasto i udaliśmy się w stronę Kampinosu. Najładniejszy odcinek tego dnia prowadził przez Rezerwat Przyrody Rybitew. Na tym odcinku ścieżki rowerowe przyjazne, szlaki leśne przejezdne dla rowerów drogi o małym natężeniu ruchu, należy jednak pamiętać ,że jechaliśmy w święto. To był pierwszy dzień naszej wycieczki Warszawa-Toruń.

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy w Ładach Szlakiem Wisły. Na odcinku Łady-Dobrzyków szlak prowadzi nas przy wale przeciwpowodziowym na który warto co jakiś czas wejść i popatrzeć na Wisłę. Od miejscowości Łąck jechaliśmy szlakiem VeloMazovia jest to sieć szlaków rowerowych w województwie mazowieckim opracowana przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze. W okolicach Telążni Leśnej pojechaliśmy w kierunku miejscowości Zuzałka i dalej Wiślaną Trasą Rowerową do Włocławka.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy na tamie we Włocławku, na tym odcinku wytyczono i oznakowano już Wiślaną Trasę Rowerową. Prowadzi ona po bardzo dobrych drogach ,ścieżkach i szlakach. Tego dnia trasa prowadziła nas przez Ciechocinek gdzie warto zobaczyć Tężnie. Toruń niestety zobaczyliśmy tylko na drugim brzegu Wisły ponieważ musieliśmy zdążyć na pociąg do Częstochowy. Nadrobimy to w przyszłym roku rozpoczynając w Toruniu piąty etap Toruń-Gdańsk.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd rowerowych serwisów w Pruszkowie. Tam naprawisz rower

